Coronavirus konnte jungen Aineter nicht stoppen!

Soziales Jahr

Der junge Aineter wollte sich allerdings nicht von dem Virus in seinen Zukunftsplänen einbremsen lassen und begann gemeinsam mit seinen Eltern, nach Alternativen zu suchen. Dabei stießen sie auf die Möglichkeit, ein soziales Jahr ohne Musterung zu absolvieren. Bei zeitgerechter Mitteilung an die Zivildienstbehörde und nachgeholter Musterung kann dieses Jahr später als Zivildienst angerechnet werden. Weil dieser Weg aber noch nie beschritten worden war, musste Alexander noch einige Hürden nehmen, bevor er Anfang Dezember unter strengsten gesundheitlichen Auflagen die Sanitäter-Ausbildung in Nordtirol antreten konnte. Diese Woche wird Alexander die Sanitäter-Ausbildung in der Ausbildungsakademie in Innsbruck ablegen und kann dann endlich offiziell in sein soziales Jahr starten.