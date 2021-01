Prinzessin Madeleine in US-Impfskandal verwickelt?

Wie die Zeitung „Svensk Dam“ berichtet, sei es bei der Vergabe von Covid-19-Impfstoffen in Florida zu großen Ungerechtigkeiten gekommen. In den reichen Gebieten sei bereits ein viel größerer Anteil der Einwohner geimpft als in den ärmeren Gegenden. Auf Fisher Island, wo die meisten Millionäre und Magnaten im US-Bundesstaat leben, hätten schon mehr als die Hälfte der Einwohner den Impfstoff erhalten. In der Stadt Opa-locka im Miami-Dade County, wo 40 Prozent der Menschen von Armut betroffen sind, hingegen wurden bisher nur zwei Prozent geimpft.