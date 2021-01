Jetzt geht Österreichs WM-Poker ins große Finale

Wenn Fabio Gstrein gestern seinen leider nur zu 90 Prozent pfeilschnellen ersten Lauf in Schladming ins Ziel gebracht hätte, wäre der Ötztaler wohl weiter voll auf WM-Kurs geblieben. Doch so erlitt der Tiroler Jungstar einen kleinen Rückschlag auf dem Weg nach Cortina. „Schade, aber das gehört zum Geschäft“, meinte der 23-Jährige, der damit in seinem dritten Planai-Slalom zum dritten Mal ohne Punkte blieb.