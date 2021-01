EU-Versagen | Märchenhaftes Schladming

EU-Versagen: Ja, die Impfungen gegen Corona - sie sollen, sie müssen der sogenannte „Game-Changer“ in der Pandemie sein. Das weiß man: Nur mit schnellen Massenimpfungen haben wir eine Chance, wenigstens im Sommer ein halbwegs normales Leben zurückzugewinnen. Doch ein Riesenmurks der EU - gepaart mit Murks hierzulande - trübt die Hoffnungen entscheidend. Denn durch die Mitteilung des Herstellers AstraZeneca, man werde weit weniger Impfstoff als vereinbart liefern können wird das EU-Versagen so richtig offensichtlich. Wie es aussieht, hat man zu spät und zu wenig Impfstoff bestellt. Und die Verträge auch noch schlecht verhandelt. Man halte sich vor Augen: Die EU, die sich in der Pandemiebekämpfung von Anfang an überfordert gezeigt hatte, wurde dafür gelobt, dass sie, bzw. ihre Mitgliedsstaaten wenigstens bei der Impfstoffbeschaffung an einem Strang ziehen. Jetzt sieht man, dass dieser Strang ein dünner Faden ist, der nun auch noch zum Zerreißen gespannt ist!