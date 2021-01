Wie Landesräte abstimmen, soll verschwiegen werden

Ernst Sperl vom Naturschutzbund in Riedau wollte in Erfahrung bringen, wie die einzelnen Mitglieder der Landesregierung im Fall einer bestimmten Artenschutzregelung (über die Bejagung von Krähen und Elstern) abgestimmt haben. Den formellen Antrag Sperls wies die Landesregierung (am 14. Dezember 2020) im Wesentlichen mit der Begründung ab, dass es der Intention des Oö. Auskunftspflichtgesetzes zuwiderlaufe, „wenn Verwaltungsorgane ihr Stimmverhalten gegenüber einem Bürger zu rechtfertigen hätten“.