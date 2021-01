Gemeinden sind Motor der Tiroler Bauwirtschaft

Angesichts der gestiegenen Arbeitslosenzahlen und einem signifikanten Wirtschaftseinbruch hat das Land Tirol weitere frische Gelder für die Gemeinden zur Verfügung gestellt. Geplante Investitionen in die Infrastruktur und in die Errichtung öffentlicher Gebäude sollten laut Anton Rieder nicht aufgeschoben werden. Der Landesinnungsmeister appelliert an die Gemeinden, jetzt Geld in die Hand zu nehmen: „Die Bauwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor im Land. Es hängt viel am Bau - auch zahlreiche vor- und nachgelagerte Branchen leisten bei guter Auftragslage einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit.“