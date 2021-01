Betriebe auf „geheimer Liste“ bereiten sich vor

Umfragen und Pläne

Der Oberösterreichischen Versicherung ist nicht bekannt, ob sie zur kritischen Infrastruktur zählen wird. Man warte ab. Spar hat bereits eine umfassende Impfstrategie ausgearbeitet, gemeinsam mit Betriebsärzten startete man eine Info-Kampagne. Auch Raiffeisen zählt als Finanzdienstleister zur kritischen Infrastruktur. In der Lenzing AG, u.a. Faserhersteller für Medizinprodukte, läuft gerade eine Info-Kampagne. „Das Interesse ist sehr hoch“, heißt es aus dem Unternehmen. Man rechne mit einem Impfstart im März – aus jetziger Sicht. Die Geheimliste regt aber auch lautes Wünschen an, so fordert etwa die Industriellenvereinigung, nach den Risikogruppen die Exportindustrie zu impfen...