Beim FASHION Check-in online dabei sein!

Der FASHION Check-In digital Tag präsentiert am 14. Februar ein Valentinstagsspecial exklusiv am Wiener Riesenrad. Die Eventserie bringt seit mittlerweile 10 Jahren Aussteller aus Mode, Beauty und Lifestyle zusammen. Die Digitalisierung aufgrund von Corona hat dazu geführt, dass auch die FASHION Check-in Editionen online und ohne Publikum stattfinden. "Die Vielseitigkeit war und ist mir wichtig; bei unseren Events ist nach wie vor für jeden etwas dabei", sagt Gründerin Liliana Klein. Beim Valentinstagsspecial am Wiener Riesenrad sind Unternehmen wie Kaufhaus Gerngross, Impibag,Fabrini oder Robinson Club.