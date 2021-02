Edle Weine vom Weingut Artner gewinnen!

Das Ehepaar Artner, Christoph und seine Frau Sonja, betreiben in Höflein auch noch einen Heurigen, bei dem ihre Gäste nicht nur all ihre erlesenen Weine verkosten können, sondern auch in den Genuss ihrer köstlichen Speisen kommen können. Voriges Jahr durfte sich die Familie Artner über 95 Punkte im Falstaff Heurigen-Guide freuen, wobei sie in der Kategorie „Ambiente“ sogar Sieger waren. Beim Heurigenbesuch zählt das Gesamterlebnis und deshalb möchten sie ihren Gästen eine Auszeit vom Alltag bieten. Und womit klappt das besser als mit gutem Wein, Essen und wunderbarer Atmosphäre? Alle Ausstecktermine findet man auf Heuriger | ARTNER.