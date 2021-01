Witwe legt nach Mord-Urteil Berufung ein

Der Prozess gegen die Witwe eines Pongauer Promi-Wirtes, die in der Vorwoche von einem Geschworenengericht in Salzburg zu 14 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden war, geht erneut in die nächste Instanz. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Verteidiger Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung anmeldet. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Die 32-jährige Angeklagte soll ihren Mann im Streit am 3. März 2019 erstochen haben. Sie beteuerte ihre Unschuld.