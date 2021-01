22-stündige Tumor-OP am Uniklinikum Salzburg

22 Stunden lang operierten die Ärzte am Salzburger Uniklinikum am Schädel einer 53-jährigen Patientin. Die Frau litt mehr als zehn Jahre lang an einem Meningeom: Dieser an sich gutartige Tumor führte im Schädel zu einem langsamen unkontrollierten Knochenwachstum, das vor allem die linke Seite inklusive Auge und Sehnerv betraf. Die Frau litt an ständig an heftigen Schmerzen, erblindete am linken Auge und konnte ihren Alltag zuletzt nur mehr mit starken Schmerzmitteln halbwegs ertragen. Nun hat diese Leidensgeschichte ein Ende.