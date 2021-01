Nächste Krawallnacht ++ Immer mehr sind unterwegs

In den Niederlanden sind in der Nacht auf Dienstag erneut Proteste gegen die Corona-bedingte Ausgangssperre gänzlich aus dem Ruder gelaufen. Und: Brav daheim? Nein! Von Lockdown zu Lockdown wird es immer schwieriger, die Österreicher zum Abstand zu motivieren. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Anna Illenberger!