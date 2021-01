Europameister Spanien und Dänemark Gruppensieger

Der WM-Zweite von 2015 profitierte am Montag von der anschließenden 26:38-Niederlage des EM-Zweiten Kroatien gegen Titelverteidiger Dänemark. Mit sechs Zählern belegte Katar in der Hauptrundengruppe II dank des gewonnenen Direktvergleichs gegen die punktgleichen Argentinier den zweiten Platz und trifft nun im Viertelfinale am Mittwoch auf Schweden.