Mit Bagger Personen attackiert - Einweisung droht

Der Unternehmer wurde zunächst auf der forensischen Sonderstation einer Klinik in Salzburg medizinisch behandelt und dann unter engmaschiger medizinischer Überwachung auf freien Fuß gesetzt. „Mein Mandant war nicht zurechnungsfähig und wollte niemanden verletzen“, sagte Verteidiger Franz Essl am Montag. „Er befand sich in einer akuten, wahnhaften Psychose, ist aber in der Zwischenzeit erfolgreich behandelt worden.“ Deshalb sei sein Mandant nicht in einer Anstalt unterzubringen, sondern die Unterbringung könne bedingt nachgesehen werden, meinte der Anwalt. Darüber muss nun ein Geschworenengericht entscheiden. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.