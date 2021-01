Covid-Protest: Polizei verschärft die Gangart

450 Corona-Skeptiker trafen sich am Sonntag in der Salzburger Altstadt, um ihrem Ärger bei einem „Spaziergang“ Luft zu machen. Mit Infoblättern wiesen die Polizisten ihrerseits die Spaziergänger darauf hin, dass der Spaziergang als nicht genehmigte Demo zu werten sei. Die Demonstranten machten es den Beamten dabei jedoch nicht leicht. So begann ab der Staatsbrücke ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Exekutive, weil sich die Spaziergänger in verschiedene Richtungen aufteilten.