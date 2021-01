Die Frau, die auf dem Kampfplatz zaubert

Das vergessene Erbe der Alamannen

Erst als sie die nordische Mythologie kennenlernte, fand sie endlich eine spirituelle Heimat. „Ich entdeckte dadurch, dass ich eine Ureinwohnerin Europas bin. Und dass ich frei lebende Vorfahren hatte, die mir ein schamanisches Erbe hinterlassen haben.“

Über den germanischen Stammesbund, der etwa in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts Vorarlberg besiedelte, gibt es sehr wenige Aufzeichnungen, da der Großteil des kulturellen Erbes durch die Christianisierung ausgelöscht wurde. Valruna hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit dem Alamannen-Museumsdorf in Mäder dieses Vermächtnis wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. „Jede Kultur hatte ihre Schamanen und Weisen, nur wurde vielen der Platz genommen“, erzählt sie. Geht’s nach Valruna, sollte dieses alte Wissen auch in modernen Gesellschaften wieder Einzug halten: „Früher hatte jeder seinen Platz in der Gemeinschaft und man hat sich gegenseitig gebraucht. Und zwar zum Wohle aller, nicht nur zu dem eigenen. “