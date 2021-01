Nach Eislaufplatz-Sperre: Stadt schafft Zeitslots

Nach dem vorzeitigen Abbruch der Eislauf-Veranstaltung „Eiszauber“ in der Stadt Salzburg am Samstag wegen mangelnder Disziplin beim Abstandhalten der Besucher, haben die Verantwortlichen für Montag ein neues Konzept präsentiert: In drei Schichten dürfen Freunde des Eissports aufs Gelände. Am Sonntag wurde die Öffnungszeit nochmals stark eingeschränkt, berichtete die Stadt.