Richtet Lettland Eishockey-WM nun gar alleine aus?

Einem Bericht des lettischen Fernsehens zufolge sei der lettische Eishockey-Verband (LHF) bereit, die Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni nur in Riga zu organisieren. Auch soll es die Zusage geben, dass sich die lettische Regierung finanziell an der Organisation des Turniers beteilige, hieß es in einer Nachrichtensendung am Samstagabend.