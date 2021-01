Ski-Cluster hat nun ein juristisches Nachspiel

Bisher erlaubt das Bundesgesetz die Kurse, die Lehrgänge gelten als Berufsausbildung. Den Bürgermeistern stößt der Vorfall sauer auf. „Wir haben uns immer bemüht, nun sind wir erneut in den Negativschlagzeilen“, betont der Flachauer Ortschef Thomas Oberreiter (ÖVP). Er habe im Vorfeld des Kurses Fragen zur Sicherheit an den Skilehrerverband gestellt. Auch sein Amtskollege Johann Habersatter (Liste Habersatter ) in Untertauern erhebt schwere Vorwürfe. „Ich ärgere mich massiv, dass der Verband nicht den Bürgermeistern Bescheid gegeben hat, dass wir einen Kurs in Obertauern haben.“