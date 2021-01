Umweltstreit von Wald bis Au

Lkw-Kolonnen donnern über die Straße zwischen Ollern und Wilfersdorf im Bezirk Tulln. Kein Bauwerk, sondern eine großflächige Aufschüttung wird in einem nahen Waldstück durchgeführt. Was anfangs nach routinemäßiger Entladung aussieht, dürfte sich aber in rascher Folge zu einer schwierigen Situation für die Bezirksbehörde entwickeln. Auf Nachfrage bei der Landesregierung wurde nämlich beteuert: „Dieser Fall ist der BH bekannt, die natürlich schaut, was dort passiert und ob es bewilligungspflichtig ist. Bei den bisherigen Überprüfungen war das nicht der Fall, man wird das aber noch einmal vor Ort überprüfen“, erklärte ein Sprecher. Die ersten Bilder (siehe rechts) lassen aber bereits Zweifel aufkommen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.