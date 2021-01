Video soll bei Suche nach einem Hausarzt helfen

Vielfältige Unterstützung

Die Stadt bietet den Ärzten auch vielfältige Unterstützung an. In den ersten zwei Jahren gibt es einen 50-prozentigen Zuschuss bei Miet- und Betriebskosten. „Bei Bedarf gewähren wir einen Investitionszuschuss für die Anschaffung von Geräten “, so Gut. Gegenüber kleiner Nachbargemeinden hat Altheim aber den Nachteil, dass Hausärzte wegen der Kilometerbeschränkung keine Hausapotheke führen dürfen. „Viele Jung-Ärzte werden von Krankenhäusern heftig umworben und entschieden sich für den Job im Spital“, meint Gut.