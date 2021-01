Zwettl: Mehr Gäste als Bürger bei Neujahrsempfang

Den Live-Ansprachen von Bürgermeister Franz Mold und Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller wurden auch Videos von den Stadträten, die in ihren Verantwortungsbereichen einen kurzen Rückblick boten, hinzugefügt. Weiters gab es Aufzeichnungen von der Verleihung der Ehrenzeichen der Stadtgemeinde. Martin Mikesch wurde mit Ehrenzeichen für Soziales ausgezeichnet, Christian Helmreich für Kultur, Maria Schrammel für Wirtschaft, Herwig Pipal für Sport und Zwettl-Stadt Feuerwehrkommandant Gerhard Wührer für Freiwilligkeit und Ehrenamt. Weiters wandten sich Privatbrauerei Zwettl-Chef Karl Schwarz, Pfarrmoderator Thomas Kuziora, Michael Widermann und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in kurzen Grußworten an die Zuseher des Zwettler Bürgermeisterempfangs.