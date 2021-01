Handball-WM LIVE ab 18 Uhr: Österreich gegen Chile

Gegen Chile, das am Mittwoch Südkorea 44:33 abfertigte, wird wohl mehr nötig sein als gegen die Nordafrikaner. „Sie spielen einen viel europäischeren Handball. Es kommt viel über die (einst in Österreich bei Westwien engagierten, Anm.) Brüder Feuchtmann. Sie machen die ganze Zeit Druck“, erklärte Pajovic. Aufbau Dominik Schmid, am Mittwoch geschont, wird wieder mit von der Partie sein. Bei Kapitän Gerald Zeiner (Leiste) werde man nicht „unnötig riskieren“, wie Fölser betonte. „Es hat gestern nicht geschadet, dass diese zwei routinierten Spieler gefehlt haben.“