Schriftstück zu Vorwürfen über Impf-Vordrängler

Bekannt sei schon, dass in einem Heim eine Phiole mit Impfstoff zu Bruch ging. Laut Kurath würden Listen und Umsetzung überprüft, nicht nur für die Heim-Impfungen sondern auch für die Impfungen der über 80-Jährigen sowie in den Krankenhäusern. Gröbere Missstände habe man dabei bisher nicht festgestellt. Bei den beiden SPÖ-Politikern Valentin Blaschitz und Jakob Strauß aus dem Bezirk Völkermarkt, deren Impfung am Dienstag bekannt wurde, „klingt es plausibel, dass die dort im Heim ein und aus gehen“, sagte Kurath.