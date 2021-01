Dauerhafte Teststationen in ganz OÖ festgelegt

Das Interesse an den kostenlosen Corona-Testungen steigt. Nach der Massentest-Absage startet ein flächendes Dauertestangebot in OÖ. In größeren Städten und Gemeinden gibt es zwei bis drei Teststationen, in vielen kleineren Gemeinden immerhin eine Möglichkeit. Insgesamt bietet man 45 Testorte an.