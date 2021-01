Mit der Krone zum digitalen Stars Live-Event!

Die Krone verlost 100 Tickets für das digitale Live-Event

Stellen Sie jetzt bis zum 31.01.2021 Ihr Skisprungwissen unter Beweis: Beantworten Sie alle drei Fragen bei unserem Quiz (s. unten) und nutzen Sie Ihre Chance auf ein 100-minütiges Kennenlernen mit unseren Skisprungstars beim digitalen Live-Event #Hinzenbach100 am 05.02.2021 um 19:30 Uhr! Unter all jenen, die alle Fragen richtig beantwortet haben, werden 100 Tickets (Links) verlost, mit denen die Gewinner am digitalen Live-Event teilnehmen können.