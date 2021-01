Kultur soll bei Öffnungsschritten vorne dabei sein

Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser begrüßte die Wirtschaftshilfen für die schwer von der Corona-Pandemie betroffene Kulturszene und die Veranstaltungsbranche. „Es ist ganz entscheidend, dass die Informationen darüber rasch und in komprimierter Form an die Künstlerinnen und Künstler, die Veranstalterinnen und Veranstalter gehen“, so Kaiser, der entsprechende Hilfestellungen über die Hotline des Ministeriums anregte.