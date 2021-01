Prozess gegen Salzburger Lokalbetreiber

Ein 45-jähriger Angeklagter wird heute, Mittwoch, bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf der Hinterziehung von Einkommens- und Umsatzsteuer konfrontiert. Der Mann soll als Betreiber von vier Lokalen in der Stadt Salzburg in den Jahren 2011 bis 2015 insgesamt 865.000 Euro am Finanzamt vorbeigeschleust haben. Der türkische Staatsbürger bekannte sich zu Beginn der Verhandlung vor dem Schöffensenat nicht schuldig.