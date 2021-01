Die Zahlen, die da in den Raum geworfen wurden, sind so überhaupt nicht richtig. Keiner muss sich um den FC Pinzgau Sorgen machen.“ Mit diesen Worten weist Saalfeldens Vorstandsmitglied Siegfried Kainz die vor kurzem in einem Medienbericht veröffentlichten Schulden im sechsstelligen Bereich scharf zurück.