Villa mit Traumblick für Helene

Die Frau hat den deutschen Schlager gerettet. In den Tiefen Sibiriens geboren, in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, vor 16 Jahren den Aufstieg zum Megastar in Deutschlands gemacht. Vor kurzem ist sie – nach ihrer Trennung von Florian Silbereisen – mit ihrem neuen Lebensgefährten Thomas Seitel an den Ammersee in Bayern gezogen. Vor einiger Zeit sollen allerdings Hamburger Spezialisten für besondere Immobilien ein neues Traumhaus für die Schlager-Queen gefunden haben: Eine Villa mit Traumblick über Salzburg auf dem Kapuzinerberg.