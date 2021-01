Haslauer droht Rodelbahn-Betreibern mit Schließung

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See wurde informiert, dass im Terrassenbereich eines Lokales an der Rodelbahn am Wildkogel entgegen aller Corona-Bestimmungen Privatpersonen Parties gefeiert haben. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat nach einem Gespräch mit den Bergbahnen die BH Zell am See angewiesen, die Rodelbahn bei einem neuerlichen Verstoß behördlich zu sperren. Mit der Geschäftsführung wurden weitere Vorkehrungen zur Vermeidung derartiger Aktivitäten vereinbart.