Bergbau- und Gotikmuseum Leogang nominiert

Mit dem Bergbau- und Gotikmuseum Leogang (Salzburg) sowie dem Frauenmuseum Hittisau (Vorarlberg) finden sich zwei österreichische Vertreter unter den 27 nominierten Museen zum Europäischen Museumspreis 2021. Seit 1977 wird jedes Jahr ein Museum mit dem „European Museum of the Year Award“ ausgezeichnet. Vergeben wird der Preis nur an ein neu gestaltetes oder neu eröffnetes Museum.