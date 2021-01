Obersteirer wurde von Metallgegenstand durchbohrt

Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnung in der Böhlerstraße. Die verletzte Person wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Roten Kreuz und Notarzt versorgt. Die Florianis mussten in der Wohnung Platz für die Rettung schaffen und den Metallgegenstand, der in den Unterleib eingedrungen war, vorsichtig durchtrennen. Erst danach konnte der Patient abtransportiert und ins Landeskrankenhaus Leoben eingeliefert werden.