Umfrage über Wissen und Einstellung zu Corona

Schabus will u.a. wissen, wo man sich über die Covid-19-Pandemie informiert, wie man sich dadurch bedroht fühlt - auch im Vergleich zur saisonalen Influenza, wie man die Situation in den Krankenhäusern und die Übersterblichkeit in Österreich einschätzt und stellt Fragen zur Impfung. Weiters soll man angeben, wie man die Krise bewältigt, welche Faktoren in der Krise besonders belasten und wann man wieder mit einem relativ normalen Leben rechnet. Das Ausfüllen des Fragebogen dauert etwa zehn Minuten.