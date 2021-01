Totentempel und Dutzende Holz-Sarkophage entdeckt

Bei Ausgrabungen in Ägypten haben Archäologen rund 50 Sarkophage und einen mehr als 2500 Jahre alten Totentempel entdeckt. Wie das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer am Wochenende mitteilte, wurden die Särge aus Holz in 52 jeweils zwölf Meter tiefen Schächten in der altägyptischen Totenstadt Sakkara südlich von Kairo gefunden.