Die UVC-Damen schossen Salzburg vom Grazer Parkett

Glück war auch im Spiel

„Das hat man an den knappen Ständen immer wieder gesehen.“ So mussten die Grazerinnen mehrmals einen Rückstand wettmachen. „Am Ende der Sätze haben wir dann aber etwas zugelegt und auch das nötige Glück gehabt“, wusste Dumphart. Mit dem sechsten Sieg in Serie ist der UVC nun Spitzenreiter vor Linz!