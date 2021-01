Nationalrat beschert Gemeinden mehr Corona-Geld

Neo-Minister thematisiert Situation am Arbeitsmarkt

Die Kanzlerpartei hat noch eine zweite Gelegenheit sich zu positionieren, denn die ÖVP gibt das Thema für die „Aktuelle Stunde“ vor, wobei sie die Situation am Arbeitsmarkt thematisieren will und so Kocher eine Gelegenheit zum Auftritt bietet. Die SPÖ hat sich für die „Aktuelle Europastunde“ das Thema internationale Nachrichtendienste ausgesucht bzw. die schlechte Position des BVT in der Szene. Die NEOS wiederum hätten die Chance, sich mit einer „Dringlichen Anfrage“ in Szene zu setzen.