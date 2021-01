Stelzer: „Wir haben jetzt ganz ernste Situation!“

„Krone“: Was muss jetzt im Vordergrund stehen? Die Gesundheit, oder doch die Wirtschaft, aus der immer mehr Rufe nach Öffnung kommen?

Thomas Stelzer: Klar ist, wir haben jetzt mit dieser britischen Mutation eine ganz, ganz ernste Situation, die vielleicht noch gar nicht so sehr in der Breite in der Empfindung angekommen ist. Die Gesundheitslage in den Griff zu bekommen, ist auch die Grundlage dafür, dass wir wirtschaftlich wieder ordentlich Stärke kriegen. Das kann man nicht voneinander losgelöst sehen.