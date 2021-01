Steirische Pflegeombudsfrau: Versagen des Systems

Die Pandemie hat in den Pflegeheimen viele Opfer gefordert. 875 Personen sind insgesamt zwischen 9. November und 20. Dezember 2020 in Heimen verstorben. 2019 waren es 438 - also nur etwa halb so viele. Die Steiermark ist außerdem das Bundesland mit der höchsten Übersterblichkeit auf die gesamte Gesellschaft gerechnet. 2020 sind fast 15 Prozent mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Und hierzulande stehen auch die meisten Pflegeheime: 230 Einrichtungen machen etwa 30 Prozent der österreichischen Heime aus.