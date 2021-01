Salzburg AG stoppt Rückzahlung nach Preisanpassung

Heißt im Umkehrschluss: Rund 157.000 der betroffenen Kunden sind auf das Angebot nach der höchstgerichtlichen Entscheidung (siehe „Daten & Fakten“) nicht eingegangen. Vielen dürfte der bürokratische Aufwand für eine durchschnittliche Entschädigung von 25,20 Euro zu groß gewesen sein: Der Energieriese forderte in seinen Online-Formularen eine Vielzahl an Daten ein - wie etwa auch Kunden- und Vertragskontennummern. Auf die Möglichkeit, über die Kundenhotline die Formalitäten abzuwickeln, wurde in dem Schreiben vom August nicht hingewiesen.