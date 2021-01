Sponsoren drohen wegen WM in Belarus mit Rückzug

Damit relativiert sich die Befürchtung von IIHF-Präsident Rene Fasel eines erheblichen finanziellen Schadens, sollte der Vertrag mit Weißrussland nicht eingehalten werden. Das Exekutivkomitee der IIHF will am 25. und 26. Jänner erneut über die WM beraten. „Wir haben seit vergangenem Herbst einen Plan B“, sagte Fasel, der am Montag einen umstrittenen Besuch bei Lukaschenko in Minsk absolviert hatte. Fasel hatte zuletzt eine WM nur in Lettland, in der Slowakei oder in Dänemark ins Spiel gebracht.