Weizer wollen Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen

Die Lage der Flüchtlinge im Lager Kara Tepe in Griechenland sei katastrophal, sagte Theologe Fery Berger - 300 Familien, die schon Asylstatus in Griechenland haben, könnten weder zurück in ihr Herkunftsland noch könnten sie weiter in ein europäisches Land. Die griechische Regierung habe ihnen jegliche finanzielle Unterstützung gestrichen und auch die Verpflegung eingestellt.