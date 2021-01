Autsch! Schwarzer Freitag im Grazer Eishockey

Wären Fans am Freitag am Abend in der Halle gewesen, hätten sie wohl gnadenlos gepfiffen. Oder zumindest erneut ihren Augen nicht getraut. Die 99ers verloren gegen Bratislava mit 1:4. Was vielen Fans (etwa auch wieder in den sozialen Medien) dabei sauer aufstößt, sind die teils herzlosen Auftritte der Spieler, die nach den zwei klaren Auswärtsniederlagen diesmal nur phasenweise eine Reaktion zeigten. Etwa, als Anton Mylläri zum 1:3 verkürzte, Dominik Grafenthin kurz darauf das 2:3 am Schläger hatte. Es kam jedoch anders, Brock Higgs spritzte bei einem Bully dazwischen und machte mit dem 4:1 den Deckel drauf.