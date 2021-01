Strich durch die Rechnung | Kurz & Anschober

Strich durch die Rechnung: Was für ein „Jubiläum“! (Das kann man wirklich nur in Gänsefüsschen schreiben). Heute vor 10 Monaten trat der erste Lockdown in Kraft. Der dritte - oder wie auch immer man zählt, sagen wir: der aktuelle - Lockdown sollte eigentlich am kommenden Montag teilbeendet werden und eine Woche später ganz auslaufen. Doch so laufen, das zeichnet sich immer klarer ab, wird es nicht. Das neue Briten-Virus, das sich in Österreich auszubreiten beginnt, macht einen Strich durch die Rechnung. Noch ist nicht ganz klar, wie dick dieser Strich wird. Doch ausgehen muss man davon, dass der Lockdown nicht so bald aufgehoben wird. Allenfalls wäre mit leichten Lockerungen zu rechnen - bei gleichzeitigen Verschärfungen. So könnten Handel und Schulen zwar bedingt aufsperren dürfen, aber auch da wird noch gefeilscht, wann dies passieren wird. Möglicherweise erst am 1. Februar. So gut wie fix scheint, dass für den Handel - wohl auch für die Supermärkte - das Tragen von FFP-2-Masken verpflichtend sein wird, auch die Flächenbeschränkungen (derzeit ein Kunde pro Quadratmeter) könnten erweitert werden. Wenig Hoffnung darf die Hotellerie haben, so gut wie gar keine die Gastronomie. Trübe Zeiten. Nicht auszuschließen, dass wir beim „Jubiläum“ 12 Monate Lockdown noch immer mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen haben.