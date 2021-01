30.000 Impfdosen für Pflegeheime und Spitäler

Michael Koren, Impfkoordinator des Landes kündigt das weitere Vorgehen an: „Wir sind noch mitten in Phase eins bis Ende Jänner und werden uns mit den kommenden Kontingenten weiterhin an der Impfstrategie des Bundes orientieren. Vorgesehen ist darin Hochrisikogruppen, die über 80-jährige Bevölkerung und medizinische Infrastruktur, wie die niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte, mit Impfstoffen versorgen. Dazu werden die Umsetzungspläne derzeit ausgearbeitet, um eine faire und rasche Verteilung zu ermöglichen.“