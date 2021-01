Zinsberger: „Weg ist noch lange nicht zu Ende“

Die Lage in London ist milde ausgedrückt katastrophal. Bis zu 50.000 Corona-Fälle täglich. Das geht auch Manuela Zinsberger an die Nieren. „Mir geht’s den Umständen entsprechend gut. Das letzte Premier-League-Spiel wurde abgesagt, aber gegen Reading am Sonntag sollte es klappen. Ich hoff es zumindest“, so die 25-Jährige. Als Legionärin bei Arsenal steht Zinsberger in der Premier League derzeit auf Tabellenplatz drei - die Blickrichtung ist nur nach vorne gerichtet. „Ich strebe den Titel an, gebe mich nicht mit Platz vier oder fünf zufrieden.“ Vier Punkte hinter Spitzenreiter Manchester United, einen hinter Chelsea. Eine enge Sache. „Jedes Spiel musst du 110 Prozent geben. Das ist ka gmahte Wiesn“, so die Niederösterreicherin deutlich. Die Weihnachten kurz zu Hause bei ihrer Familie war. Einen Marketing-Dreh für den Fußballverband inklusive.