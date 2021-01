Weg des Vakzins: Vom Mega-Kühler bis in den Arm

Es „nebelt“, wenn Kwizda-Geschäftsführer Thomas Brosch am Standort in Wien-Brigittenau einen speziellen Kühlschrank öffnet: jenen mit BioNTech/Pfizer-Impfstoffen. Die wertvollen Gläschen werden hier bei minus 75 Grad gelagert. Der Mega-Kühler darf maximal 15 Sekunden geöffnet sein, sonst fällt die Temperatur zu weit ab. Insgesamt stehen 20 dieser Kühler an 17 Kwizda-Standorten zur Verfügung, in einen würden 175.000 Dosen passen, alles in allem „hätten wir Kapazität für drei Millionen“, sagt Brosch.