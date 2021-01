Bierkisten-Recycling als ein Umwelt-Coup

In der größten Privatbrauerei Österreichs in Salzburg läuft der Umtausch der alten Bierkisten durch die neuen in einem umweltbewussten Kreislauf – denn die „neue Rote“ besteht zu 80 Prozent aus ihren Vorgängern. „Unsere alten Kisten haben nach 25 Jahren ihren Dienst getan. Es war Zeit, sie gegen neue auszutauschen“, erklärt Christian Pöpperl, Stiegl-Chefbraumeister und Ressourceneffizienz-Beauftragter, im Gespräch mit der „Krone“.