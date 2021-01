„Speedy“ greift im Legionärssturm an

„Ein gutes Spiel für mich und fürs Team.“ Das ist der Wunsch von Austin Ortega für sein Eisbullen-Debüt heute, Freitag, in Klagenfurt. Der 26-jährige Neuzugang ist in der Nähe von San Diego in Kalifornien geboren, hat dank des Vaters viel mexikanisches Blut in den Adern. Seine Schnelligkeit ist - wie bei „Speedy Gonzales“, der schnellsten Maus aus Mexiko - ein Markenzeichen.