640 € Strafe für Mutter, die auf Quarantäne pfiff

Die Frau machte bereits die dritte Quarantäne mit, weil in der Schule ihres siebenjährigen Sohnes immer wieder Infektionen festgestellt worden waren. Zuletzt war sie auch positiv getestet worden. Am 3. November vergangenen Jahres, dem ersten Tag, an dem er wieder zum Unterricht durfte, brachte sie ihn zur Schule. Sie hatte aber noch einen Absonderungsbescheid. Am Eingang der Schule traf sie - ohne eine Maske zu tragen - eine andere Mutter und unterhielt sich mit ihr. Dabei gingen laut der Mutter noch mehrere Kinder an den beiden vorbei, laut der Direktorin sogar knapp zwischen ihnen durch. Die Direktorin wies sie in Kenntnis der verordneten Quarantäne weg. Die Mutter soll ihr diese bestätigt und dazu erklärt haben, sie habe aber keine Symptome und lasse sich von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft nichts sagen. Danach ging sie zum Auto und fuhr weg.